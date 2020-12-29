Тюменская кадастровая палата: объем письменных обращений уменьшился на треть

Фото предоставлено Тюменской кадастровой палатой

В 2020 году при направлении в Тюменскую кадастровую палату своих обращений люди в большей степени пользовались электронным форматом. За одиннадцать месяцев текущего года в региональную Кадастровую палату было направлено 520 письменных обращений, 60% из которых – в электронном виде.

"Уходящий год выдался непростым. Как и все, мы работаем в условиях ограничительных мер, введенных для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Поэтому общение с гражданами и представителями предпринимательского сообщества переведено в дистанционный формат – через электронную почту и почтовые отделения связи, через специальный бокс для писем и телефонию. Стоит отметить, что за одиннадцать месяцев 2020 года к нам поступило 325 электронных писем с обращениями граждан, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество "бумаги" при этом значительно сократилось. В целом объем письменных обращений уменьшился на 30%", – комментирует начальник административного отдела тюменской Кадастровой палаты Валентина Барнашева.

Такая статистика свидетельствует о планомерной работе учреждения по выявлению и устранению причин обращений граждан. В первую очередь, специалистами проводится анализ тематики обращений, что позволяет классифицировать их по направлениям. Далее по выявленным направлениям для граждан и бизнеса организуются различные мероприятия информационно-просветительского плана. По конкретным случаям, требующим детальной проработки вопроса, ведется консультационная работа.

Если вернуться к тематике обращений граждан, то в тюменскую Кадастровую палату наиболее часто обращаются с вопросами о порядке и сроках предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Также интересуются способами исправления технических и реестровых ошибок, порядком расчета (пересчета) кадастровой стоимости (КС) объектов недвижимого имущества и способами получения сведений о КС. Нередко обращения касаются порядка установления или изменения границ земельных участков.

"Все это свидетельствует о том, что рынок недвижимости региона достаточно активный, несмотря на "внешние вызовы", влияющие на состояние экономики в целом. Граждане приводят в порядок документы по своим земельным участкам и ранее построенным домам, покупают или продают недвижимость, а наши специалисты помогают им разобраться во всех этих вопросах. – Что касается сроков, то обращения рассматриваются не позднее 25 календарных дней с даты их поступления в Кадастровую палату. Ведется строгий контроль результатов рассмотрения обращений и принятых по ним мер", – отмечает Валентина Барнашева.

Работа с обращениями граждан в тюменской Кадастровой палате продолжается. В преддверии новогодних праздников всем заинтересованным в решении вопросов, касающихся недвижимости, следует учесть, что 31 декабря 2020 года рабочий день в учреждении сокращен на один час, с 1 по 10 января 2021 года – нерабочие дни. Работа в штатном режиме продолжится с 11 января. В условиях ограничительных мер вопросы лучше направлять, не выходя из дома, по адресу электронной почты учреждения filial@72.kadastr.ru.