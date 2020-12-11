Росгвардейцы спасли мужчину на пожаре

14:47 11 декабря 2020
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Фото предоставлено управлением Росгвардии Тюменской области

В Тюмени сотрудники Росгвардии спасли мужчину во время пожара. Возгорание произошло в нежилом помещении на улице Бакинских Комиссаров.

Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели клубы черного дыма, которые шли из пункта приема металла. 

"Предположив, что в задымленном помещении также могут находиться люди, росгвардейцы вошли внутрь и разглядели в густом дыму мужчину, который надышался продуктами горения. Правоохранители вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии Тюменской области.

Возгорание было ликвидировано подразделениями 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Теги: пожар , Росгвардия , спасение
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