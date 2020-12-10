Тюменцам напомнили о штрафах за незаконно срубленные ели

Перед новогодними праздниками работники лесничеств усиливают меры по охране лесных культур и хвойных молодняков, страдающих от незаконных рубок.

Незаконная рубка хвойных деревьев, совершенная в ноябре–январе, является существенным нарушением. Согласно со ст. 8.28. КоАП РФ незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, за одно незаконно срубленное дерево, не достигшее диаметра ствола 12 см, в зависимости от защитности лесов необходимо будет возместить материальный ущерб, причинённый лесным насаждениям, в размере от 2482 до 16955 рублей.

Если размер ущерба за незаконно срубленное дерево превысит 5 тысяч рублей, к нарушителю будут применены меры уголовной ответственности в соответствии со ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений). Ответственность по этой статье предусматривает наказание штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

При перевозке елей автотранспортом необходимо иметь в виду, что государственные лесные инспекторы и сотрудники ГИБДД в предновогодний период осуществляют контроль над перевозкой елей или других деревьев хвойных пород, и поэтому перевозчики должны иметь документы, подтверждающие легальность происхождения перевозимых новогодних елей.

Легальная альтернатива — приобретение ёлок в канун новогодних праздников в торговых центрах или на специализированных ёлочных базарах.