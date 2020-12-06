У тюменцев не получится подделать электронный больничный

Тюменские медицинские учреждения перешли на оформление электронных листков нетрудоспособности. Такой формат больничного значительно упрощает процедуру получения и предоставления в бухгалтерию по месту работы. При этом подделать его не получится.
Электронная форма больничного стала особенно востребована в период пандемии. С ней работают и государственные, и частные клиники. Чтобы врач выписал электронный листок нетрудоспособности, нужно заявить об этом и дать письменное согласие, пишет "Мегатюмень".
Тюменцы часто задаются вопросом: видит ли работодатель диагноз в электронном листке нетрудоспособности? Как сообщили в пресс-службе регионального ФСС, в отделе кадров увидят только базовую причину, по которой сотрудника освободили от работы, будь это производственная травма, общее заболевание или декретный отпуск, но не точный диагноз.
Отметим, все действия с электронными больничными контролирует Фонд социального страхования.
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