Тюменские школьники могут поучаствовать в индустриальной олимпиаде

15 декабря стартует регистрация на участие в Межрегиональной многопрофильной олимпиаде школьников "Менделеев"— инженерно-технический профиль.

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 4–11 классов государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы. Участие добровольное и бесплатное, за исключением проезда участников до Тюмени и обратно.

Сроки проведения Олимпиады– с 15 января по 27 марта 2021 года.

Отборочный тур Олимпиады проходит в формате онлайн-тестирования на основе трех предметов – физика, математика, информатика.

Заключительный тур Олимпиады проводится в очной форме на базе АНО ОДООЦ "Ребячья республика", филиал "Олимпийская Ребячка" с 21 по 27 марта 2021 года.

В заключительном туре Олимпиады оцениваются выполненные участниками работы по решению заданий по направлениям "Нефтегазовое дело", "Инженерные технологии", "Архитектура и строительство".

Учредителями межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" выступают Совет ректоров вузов Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области и Совет молодых ученых и специалистов Тюменской области и Тюменский индустриальный университет.