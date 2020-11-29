Первая армянская апостольская церковь возводится в Тюменской области

Источник фото: Союз армян Тюменской области

В Тюменской области ведется строительство Армянской Апостольской Церкви имени Святого Месропа Маштоца. Она появится в поселке Березняки, на пересечении улиц Омутинская и Заводуковская. Это будет первая подобная церковь в регионе.

На территории Тюменской области проживает около 25 тысяч армян. Строительство церкви - давняя мечта многих из них.

"Церковь занимает особое место и на протяжении веков всегда помогала сохранять нашу национальную идентичность", - отметил президент "Союза Армян Тюменской Области" Абрам Овеян Абрам.

Вместе с камнями для строительства церкви из Армении привезли поклонный крест - хачкар, который является подарком от братьев Оганнеса и Гегама Овеянов. На территории церковного комплекса построят также дом священника. Работы на объекте идут полным ходом: уже возводится купол Церкви. Окончание строительства запланировано на осень 2021 года, пишет "Тюменская область сегодня".