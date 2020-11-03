На жителя Тюменской области завели уголовное дело за незаконную вырубку берез

Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

В полицию поступило сообщение о том, что в роще вблизи деревни Екатериновка Ишимского района были незаконно вырублены 20 берез. Ущерб составил около 300 тысяч рублей.

По подозрению в вырубке был задержан 60-летний местный житель. На территории его домовладения обнаружили остатки берез. Мужчина признал свою вину и пояснил, что планировал использовать срубы деревьев в личном хозяйстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений".