Тюменке выплатят 400 тысяч за травму на ледяной горке

Прокурора Тюменского района и взыскал с ООО Место отдыха "НАТА" 400 тыс. рублей несовершеннолетней травму на ледяной горке.

Инцидент произошел 6 января 2019 года на территории базы отдыха "Боровое" (ООО Место отдыха "НАТА").

"При одновременном скатывании 10-летней девочки и взрослого мужчины произошло их столкновение, в результате чего несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Было установлено, что генеральный директор ООО Место отдыха "НАТА" не обеспечил выполнение мероприятий контроля за безопасной эксплуатацией горки, соблюдением посетителями требований безопасности при катании.

В апреле 2019 года постановлением территориального управления Росстандарта Место отдыха "НАТА" было оштрафовано на 300 тыс. рублей по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Приговором Тюменского районного суда от 11 октября 2019 года гендиректор организации осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В июне 2020 года мать пострадавшей обратилась в прокуратуру района с просьбой помочь взыскать моральный вред. Суд, рассмотрев дело, взыскал с ООО Место отдыха "НАТА" 400 тыс. рублей несовершеннолетней в счет возмещения морального вреда.