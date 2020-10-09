В Тюмени у дачных автобусов сокращаются рейсы

До 26 октября в областном центре все дачные автобусы продолжат работу, но с 10 октября часть из них традиционно станет курсировать реже. Количество рейсов сократится на маршрутах № 97, 98, 100, 100к, 119, 120, 128, 128к, 129, 138, 145, 153, и 158. Остальные автобусы продолжат работать по прежнему расписанию, сообщает Тюменьгортранс.

Информацию о работе дачных маршрутов можно узнать на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт" или по телефону 8-800-250-0722.