Учителя в Тюменской области получают зарплату выше среднероссийской

Средняя зарплата учителей в Тюменской области выше, чем в среднем по России, но не самая высокая в Уральском федеральном округе.

По данным Росстата за первое полугодия 2020 года, в среднем у педагогов муниципальных и государственных организаций зарплата составила 46 тыс. 786 рублей. В целом в Тюменской области – 52 тыс. 437,6 рубля. Это третий показатель в Уральском федеральном округе: лидируют северные округа – ЯНАО (116 тыс. 330,7 руб.) и ХМАО-Югра (87 тыс. 119,4 руб.).

Напомним, с нового учебного года у классных руководителей появилась федеральная доплата в размере 5 000 рублей.

В первом полугодии финансирование сферы "Образование" из областного бюджета составило 15 млрд 180 млн рублей, в целом на социальную сферу направлено 54 млрд 763 млн рублей, пишет "Вслух.ру".