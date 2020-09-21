Тюменцы получат компенсации за изъятых птиц

В правительстве Тюменской области подготовлен законопроект, касающийся компенсаций гражданам и предприятиям, у которых в связи с возникновением очагов птичьего гриппа была изъята домашняя птица. Законопроект будет направлен на рассмотрение в Тюменскую областную думу.

Размер компенсации будет определен на основании независимой оценки рыночной стоимости птицы.

Случаи заболевания домашней птицы птичьим гриппом на частных подворьях были зафиксированы в начале сентября в Абатском, Сладковском и Бердюжском районах. В Казанском районе были выявлены случаи заболевания у диких лебедей. Случаев заражения людей в Тюменской области не зафиксировано.