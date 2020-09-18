В Тюменской области стартует олимпиада школьников по 24 предметам

1 октября в регионе начнется школьный этап всероссийской олимпиады, соревнования пройдут по 24 предметам.

Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном туре может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса, соревнования по русскому языку и математике начинаются уже с четвертого класса.

""Влиться" в олимпиадное движение может любой школьник. Для этого о своем намерении нужно сообщить учителю по предмету, классному руководителю, завучу или ответственному за олимпиады", — отмечают в департаменте образования и науки Тюменской области.

Муниципальный этап проводится для учеников 7–11 классов, в региональном и заключительном этапах могут участвовать школьники 9–11 классов.

Статус победителя или призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников позволяют поступить в вуз по профилю олимпиады без экзаменов.