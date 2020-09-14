Тюменцев зовут на посадку леса

В эту субботу, 19 сентября, в Винзилинском участковом лесничестве состоится акция по посадке леса "Сохраним лес". Начало в 11 часов.

"Посадка леса запланирована на площади 1,4 га. Важно отметить, что мероприятие пройдет без традиционной полевой кухни, а также не будет общего транспорта, добираться нужно будет своими силами. В целях безопасности и защиты от распространения коронавирусной инфекции участники акции обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, при себе иметь средства индивидуальной защиты", — сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Место проведения акции — Винзилинское лесничество: 14-й км Ялуторовского тракта от "Автограда" до поворота на деревню Муллаши, 9,3 км по асфальтированной дороге до съезда на грунтовую дорогу.

Заявки на участие принимаются в свободной форме по электронной почте ohrana-72@mail.ru и в Viber: 8-908-868-72-61.