Тюменская ярмарка планирует развивать онлайн-сервисы

Тюменская ярмарка работает в формате торгового центра с соблюдением всех необходимых мер и санитарных требований. В сентябре популярностью пользуется дачный ассортимент. В планах – развитие и популяризация онлайн-сервисов.

Как рассказал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков, в Выставочном зале представлено все, что нужно для сада и огорода. Такой ассортимент особенно востребован в сентябре, а количество дачников в регионе с каждым годом растет. После снятия ограничений на проведение уличной ярморочной деятельности планируется задействовать открытые пространства перед зданием.

Кроме того, у ярмарки налажены партнёрские отношения с тюменским региональным отделением "Всероссийского общества инвалидов". Они представляют свою продукцию и товары, сделанные своими руками.

Как сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, новым направлением развития "Тюменской ярмарки" станет популяризация онлайн-сервисов. Это позволит работать с аудиторией в любой точке страны.

"Сейчас не у всех есть возможность приехать, а представить свою продукцию желание сохранилось. Однако у такого формата есть и ряд серьезных ограничений. Прямых контактов, впечатлений и эмоций, на мой взгляд, не заменить", - считает Михаил Брудков.