Тюменцы могут оказать помощь животным зоопарка

Вновь открыл свои двери для посетителей тюменский зоопарк. Заведующая зоопарка Юлия Шамсутдинова сообщила, что в данный момент нет большого количества посетителей, но посмотреть на зверей тюменцы приезжают с удовольствием.

Сейчас зоопарк пытается вернуться к привычной деятельности после периода самоизоляции, который заставил пережить зоопарк нелегкие времена. Во время введения ограничительных мер питомник вынужден был закрыться в связи с полным отсутствием посетителей, из-за чего не было средств на питание и уход за животными. Зоопарк будет рад любой помощи, например, можно стать опекуном животного.

Опекун становится финансовым попечителем любимого животного зоопарка. Роль опекуна могут взять на себя как частные предприятия и фирмы, так и обычные люди. Например, зоопарк уже имеет несколько партнеров: ООО "СОВА" является опекуном трех полярных сов, ТРОО "МФК "Тюмень" – соболей, ООО "Лифтком" – верблюдов.

Помочь животным зоопарка можно и иным способом – достаточно привезти любые овощи, фрукты или ягоды на корм, пишет "Мегатюмень".