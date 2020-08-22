Тюменские врачи сохранили подростку возможность материнства

Юная жительница Тобольска с диагнозом "аномалия развития женских репродуктивных органов" полгода назад готовилась к плановой операции в "Уральском НИИ охраны материнства и младенчества". Но из-за коронавируса планы пришлось изменить, и тоболячка продолжила наблюдение и лечение в поликлинике по месту жительства.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, при консервативном лечении в тюменской ОКБ №2 у 14-летней пациентки возобновились боли. Медики собрали врачебную комиссию с участием заведующего гинекологическим отделением Дениса Лапина, где было принято решение о проведении реконструктивно-пластической операции. Принимая во внимание то, что ребенок находился под наблюдением длительное время, а также учитывая состояние здоровья и все нюансы проведенных лечебных процедур, врачи посчитали, что риски проведения операции минимальны.

По итогам проведенной операции была устранена аномалия развития органов, а послеоперационный период прошел без осложнений. Благодаря тюменским медикам у юной пациентки сохранился шанс на счастливое материнство в будущей взрослой жизни.