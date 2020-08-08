Тюменцам дали советы по выбору качественной рыбы

Специалистами регионального Управления Роспотребнадзора Тюменской области за первое полугодие 2020 года было изъято из продажи 23 партии рыбы общим весом свыше 108 килограммов.
Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области, было обследовано 98 объектов, занимающихся оборотом рыбной продукции, 65 предприятий продовольственной торговли и 33 предприятия общепита.
Эксперты поделились советами, как выбрать качественную рыбу и не купить залежавшийся товар. Прежде всего, необходимо обратить внимание на запах – свежая рыба слегка пахнет водоемом, а чересчур сильный запах, исходящий от рыбы свидетельствует о том, что товар на прилавке уже давно. Понять, что замороженная рыба испорчена, можно по запаху и вкусу прогорклого жира.
Качественная и свежая рыба имеет ярко-красные жабры, замороженная – красновато-серые. У несколько раз замороженной рыбы жабры приобретают белый цвет. У качественной рыбы чистые, прозрачные и выпуклые глаза, у залежавшейся – мутные, серые, высохшие и запавшие. Чешуйки у качественной рыбы должны плотно прилегать к телу, быть чистыми и блестящими. Кожа рыбы должна быть крепкой, а слизь на чешуе допустима лишь у речной рыбы.
Качество охлажденной и замороженной рыбы можно проверить и нажатием на тушку пальцем. Если вмятинки нет или она быстро исчезла, значит, рыба хорошая и пригодная для еды. Если же вмятина от пальца осталась, то свежесть рыбы сомнительна. У качественной рыбы мясо упругое и плотное, эластичное, с блестящим оттенком и хорошо прилегающее к костям.
Самой свежей рыбой является купленная в живом виде. Такая рыба должна быть подвижной, плавать спинкой вверх, не иметь налёта на теле, жабрах и плавниках, пишет Тюменская область сегодня.
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