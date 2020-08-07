В тюменской полиции выбрали лучшего кинолога

Изображение: видео пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Лучшей среди полицейских-кинологов по итогам текущей работы в управлении МВД России по городу Тюмени стала Елена Семенова. Вместе с бельгийской овчаркой по кличке Реттунг Динст Воланд они работают в области розыска следов человека.

Воспитанию своего напарника Елена уделяет много времени — от профессионализма служебной собаки зависит раскрытие преступлений и задержание злоумышленников.

В мае Елена в составе оперативной группы выехала по сообщению. Житель Тюмени заявил, что его автомобиль пытались угнать. Дверь машины была вскрыта, магнитола вырвана. Служебная собака, обследовав авто и салон, повела по следу. Недалеко от места происшествия Воланд нашел магнитофон потерпевшего. Уже в следующем дворе собака обнаружила еще одну автомагнитолу, а после привела полицейских к другому автомобилю, дверь которого также была взломана. Уже через несколько минут овчарка по следу привела стражей порядка к пансионату. Там удалось задержать двух причастных к преступлениям тюменцев.

В сентябре 2019 года полицейский-кинолог Елена Семенова вместе с Воландом принимали участие в чемпионате МВД России среди территориальных органов по многоборью кинологов, где заняли второе место.