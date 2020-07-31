Тюмень за день: 31 июля

В Тюменской области 89 случаев коронавируса за сутки

Всего на территории региона зарегистрировано 5 844 случая заболевания COVID-19.

Осужден мужчина, убивший тюменку ради автомобиля

Когда женщина не вышла на работу, ее коллеги стали беспокоиться, связались с родными. Сестра пропавшей обратилась в полицию.

У жительницы Ишима из желудка достали вилку

Врачам ишимчанка сообщила, что после обильного приема жирной пищи при помощи вилки пыталась вызвать у себя рвоту, но прибор выскользнул из рук.