Тюмень за день: 31 июля

В Тюменской области 89 случаев коронавируса за сутки
Всего на территории региона зарегистрировано 5 844 случая заболевания COVID-19.
Осужден мужчина, убивший тюменку ради автомобиля
Когда женщина не вышла на работу, ее коллеги стали беспокоиться, связались с родными. Сестра пропавшей обратилась в полицию.
У жительницы Ишима из желудка достали вилку
Врачам ишимчанка сообщила, что после обильного приема жирной пищи при помощи вилки пыталась вызвать у себя рвоту, но прибор выскользнул из рук.
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