Выставочный зал в Тюмени работает в ограниченном режиме

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Тюменский выставочный зал работает в рамках профилактических, продиктованных вторым этапом снятия ограничений по коронавирусу. Здесь не проводится массовых мероприятий, но открыта торговля продуктами и товарами на ограниченных площадях.

Как рассказал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков, выставочный зал – это не торгово-развлекательный центр, поэтому он не может работать в полную силу даже после снятия некоторых ограничений в регионе. Выставочная деятельность отнесена к массовым мероприятиям, а они по-прежнему запрещены. При этом разрешена деятельность по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров

"На ограниченных площадях у нас идёт торговля другими продуктовыми деликатесами. Только после третьего этапа снятия ограничений мы сможем работать в прежнем режиме", - подчеркнул он.

В случае отмены ограничений одной из первых полноценных может стать выставка товаров народного потребления "1000 мелочей". Ведется подготовка и к другим крупным мероприятиям, среди которых школьная ярмарка и выставка "Нефть и газ", сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.