Тюменцы расскажут о своих семейных традициях в рамках флешмоба

Онлайн-мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, стартуют в социальных сетях Тюменской области. Региональное отделение Российского движения школьников рассказывает о флешмобах и приглашает принять в них участие всех желающих.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. К этому празднику традиционно проводятся акции, концерты, мероприятия и конкурсы, однако в этом году большую часть интерактива перенесли в онлайн.

Тюменцам предлагают рассказать о достижениях семьи в кулинарии, спорте, науке или другой сфере, добавить фотографию об этом и выложить в ВКонтакте пост с хештегами #УспехСемьиРДШ, #РДШ, #МыСемьяРДШ. Накануне праздника организаторы соберут все работы на стене группы РДШ и расскажут о традициях и удивительных достижениях семей.

Для участия в танцевально-музыкальном флешмобе нужно снять видеоролик длительностью не более минуты, где члены семьи исполняют танец, поют любимую песню или показывают семейную традицию. Видео с коротким описанием публикуют в соцсети ВКонтакте с хештегами #РДШ и #МыСемьяРДШ, пишет "Тюменская линия".