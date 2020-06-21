Тюменские дачники спасают будущий урожай от ночных заморозков

Метеорологи прогнозируют на юге Тюменской области понижение температуры в ночные часы и заморозки на почве. Поэтому тюменским дачникам и садоводам следует позаботиться о спасении особо теплолюбивых растений.

Биолог Виктор Прудников отмечает, что очень чувствительны к низким температурам бутоны, цветы и молодые листики. Уже при 0 градусов клетки некоторых растений начинают отмирать, что приводит к уничтожению всего растения. Теплолюбивыми считаются клубника, огурцы, томаты, кабачки, перец, тыква, баклажаны и цветы. Они пострадают уже при показаниях термометра на отметке -1. Растение может и не погибнуть, но остановится в росте и принесет скудный урожай. Опасны низкие температуры и для цветущих плодовых деревьев (вишня, слива, яблоня). А морковь, петрушка, сельдерей, шпинат, лук и укроп могут выдерживать заморозки до -9 градусов.

Защитить посадки можно разными способами. Например, укрывать их пленкой, полимерными материалами, создавая что-то вроде парника. Цветущие кустарники и небольшие деревья можно обмотать пленкой или мешковиной. Невысокие растения накрывают обрезанными пластиковыми бутылками, бумажным колпаками или пластиковыми ведрами.

Картошку можно окучить перед похолоданием, дополнительная земля защитит клубни от промерзания. Всходы культур также укрывают сеном или соломой, пишет "АиФ - Западная Сибирь".