В тюменском центре "Милосердие" для бездомных провели санитарную обработку

Тщательную дезинфекцию всех помещений провели в тюменском центре для бездомных "Милосердие", где ранее был выявлен очаг заболевших коронавирусом. Обитателей учреждения перед этим отправили в моногоспитали и обсерватор.

Теперь центр снова готов к приёму людей, оказавшихся в кризисной ситуации. Здесь уже принимают бездомных из городских больниц. Обязательное требование при приёме на полустационарное обслуживание - сдача мазков на коронавирус. Помимо этого предполагается еще ряд дополнительных мер, направленных на профилактику коронавируса, пишет "Вслух.ру".

Напомним, "Милосердие" дважды закрывали на карантин по коронавирусу. Второй случай при этом произошел по халатности организации, из которой был доставлен подопечный центра.