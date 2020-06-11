В Тюмени прошел чемпионат по компьютерной грамотности среди старшего поколения

11:08 11 июня 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тюменской области состоялся финал VIII областного чемпионата по компьютерной грамотности среди людей старшего возраста. 

Из-за ограничительных мер мероприятие состоялось в онлайн-формате. Участники выполняли задания в реальном времени под присмотром тренеров на своих компьютерах и ноутбуках дома.

В номинации "Начинающий пользователь" первое место заняла Ирина Потапова, в номинации "Уверенный пользователь" победу одержала Ирина Зарубина.

Лучшие участники представят Тюменскую область на Х Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, который также пройдет в онлайн-формате 9 июля.

Теги: компьютерная грамотность , пенсионеры
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2020