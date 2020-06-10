Резидент технопарка представит новую технологию производства нанопорошков

Компания "ФЕРРМЕ ГРУПП", резидент бизнес-инкубатора Тюменского технопарка, получил поддержку по программе "Старт" Фонда содействия инновациям.

Грант пойдет на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на реальной лабораторно-производственной установке.

"Запланированные исследования позволят определить точные технико-экономические параметры производства железосодержащих порошков и получить их первые опытные партии, пригодные для дистрибуции потенциальным заказчикам", — рассказывал руководитель проекта, генеральный директор компании Лев Максимов.

"ФЕРРМЕ ГРУПП" занимается разработкой технологии производства высоко- и нанодисперсных железосодержащих порошков из техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод с 2014 года. В марте 2020 компания вошла в число резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка.

Новая технология производства железосодержащих порошков позволит обеспечить сырьевыми компонентами массовое производство аккумуляторов, магнитных жидкостей и пигментов, а кроме того, способна частично решить проблему загрязнения водоёмов, за счет переработки сточных вод станций водоподготовки, и способствует снижению темпов роста тарифов за воду для населения городов и промышленных предприятий.

Результаты исследований, проведенных в рамках гранта, будут презентованы коллективом разработчиков в конце 2020 года.