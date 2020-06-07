Комедийный сериал "Бизнесмены" представят тюменцам на закрытом показе

Презентация комедийного сериала "Бизнесмены" пройдет в Тюмени 18 июня. Закрытый показ будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по адресу: ул. Харьковская, 85а. Вход свободный.

Посмотреть пилотную серию сможет каждый желающий. Начало мероприятия в 19:00. С собой необходимо иметь защитную медицинскую маску, антисептик или перчатки, а также соблюдать дистанцию от других людей. Как рассказал продюсер и актер сериала Александр Юдин, на закрытом показе зрители смогут пообщаться с героями сериала, задать интересующие вопросы. А затем – побывать на экскурсии по съемочной площадке.

Александр Юдин отметил, что первый сезон направлен на раскрытие образов и характеров, а не на решение проблем, с которыми сталкиваются главные герои. Серии первого сезона будут выпускаться раз в неделю. На цифровых площадках сериал появится 1 июля, пишет "Тюменская область сегодня".

"Для нашей команды это первый опыт съемок. У нас возникли сложности: не хватало аппаратуры, приходилось переснимать одну и ту же сцену в разных ракурсах. Было принято решение перенести премьеру на 1 июля. Также в одной из серий есть сцена с массовкой. В связи с режимом повышенной готовности собрать людей очень сложно. Однако съемки продолжаются, все под контролем", - поделился продюсер.