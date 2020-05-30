Новую песню о Тюмени исполнят ко Дню города

Жительница Тюмени Галина Зайцева написала песню про областную столицу. Она планирует выступить с ней накануне Дня города или в сам праздник.

Галина Зайцева имеет три высших образования: педагогическое, социально-культурное и управленческое. Однако писать сказки, стихотворения и песни – ее хобби. Еще осенью 2019 года тюменка решила подарить родному городу песню.

Прошлым летом она сочинила песню на день рождения племянницы, которой исполнилось два года. А через несколько месяцев именно на основе этой песни стал рождаться мотив про Тюмень.

"На плавучей веранде идем по Туре: плещут волны, лазурью сверкая…", – это строки творческого порыва. В соавторы Галина пригласила бывшего коллегу по пансионату для ветеранов войны и труда Владимира Евсеева. Он хоть и не знает нотную грамоту, но обладает хорошим слухом.

Кроме того, тюменка раньше обращалась к профессионалам с просьбой помочь с музыкальным оформлением. Но музыканты в этом случае просили полностью отказаться от прав на песню, пишет "Тюменская область сегодня".

"Мы очень хотим выступить накануне Дня города или в сам праздник и представить нашу песню землякам. Было бы здорово попасть на радио или стать участниками тематической телепрограммы. В команду, скорее всего, возьмем мою дочь Настю, которая профессионально поет с трех лет. Думаю, получится классная группа!", – прокомментировала автор.