Станция "Сортировочная" в Тюмени вновь начала принимать вторсырье

Тюменская станция для раздельного сбора отходов "Сортировочная" начала работать после вынужденного закрытия из-за ограничительных мер, введенных в регионе для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Однако прием вторсырья теперь осуществляется по новым правилам.

Станцию можно посещать по одному человеку, одновременно на складе находятся не более трех человек и волонтер. Действует обязательный масочный режим. Люди с симптомами ОРВИ: кашлем, чиханием и насморком — не допускаются, пишет "Мой портал".

Станция "Сортировочная" работает по адресу улица Республики, 207А. В субботу и воскресенье станция принимает отходы с 11:00 до 13:00. За расписанием можно следить в официальной группе. Также время и день работы можно узнать по телефону: +7(3452) 92-07-00.