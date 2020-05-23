Станция "Сортировочная" в Тюмени вновь начала принимать вторсырье

Тюменская станция для раздельного сбора отходов "Сортировочная" начала работать после вынужденного закрытия из-за ограничительных мер, введенных в регионе для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Однако прием вторсырья теперь осуществляется по новым правилам.
Станцию можно посещать по одному человеку, одновременно на складе находятся не более трех человек и волонтер. Действует обязательный масочный режим. Люди с симптомами ОРВИ: кашлем, чиханием и насморком — не допускаются, пишет "Мой портал".
Станция "Сортировочная" работает по адресу улица Республики, 207А. В субботу и воскресенье станция принимает отходы с 11:00 до 13:00. За расписанием можно следить в официальной группе. Также время и день работы можно узнать по телефону: +7(3452) 92-07-00.
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