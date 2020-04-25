Тюменские молодёжные объединения напоминают о важности соблюдения правил гигиены

17:32 25 апреля 2020
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pixabay.com

Профилактическую флешмоб-эстафету, посвящённую важности чистоты рук во время пандемии коронавируса, запустили молодёжные общественные объединения Тюменского района. Флешмобу посвятили хэштеги #моемруки #сидимдома.

"Волонтёры Победы" Тюменского района стали первыми, кто снял и смонтировал видеоролик о поддержании рук в чистоте в период распространения коронавирусной инфекции. В своей группе соцсети ВКонтакте они выложили видео под хэштегом #мойтеруки и передали эстафету волонтёрским отрядам Тюменского района. Эстафету принял волонтёрский отряд "Прогресс" п. Боровский. Ребята с отряда сняли ролик, напоминающий о необходимости соблюдения мер простой профилактики, и опубликовали на стене своего сообщества в ВКонтакте. Затем они передали эстафету Общественной молодёжной палате Тюменского района. Представители Молодёжной администрации Тюменского района и сообщество Луговской школы также присоединились к флешмобу.

С помощью запуска такого флешмоба молодёжь решила привлечь внимание жителей района к необходимости соблюдения режима самоизоляции и показать серьёзность сложившейся ситуации, пишет "Мегатюмень".

Теги: видео , коронавирус , соцсети , Тюменский район , флешмоб
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