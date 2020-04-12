Тюменские волонтёры присоединились к Всемирному флешмобу

Фото КЦСОН Тюменского района

Специалисты "Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района" совместно с волонтёрами каждый день доставляют продукты питания, лекарственные препараты социально незащищённым слоям населения. К ним относятся: одинокие и одинокопроживающие пенсионеры и инвалиды, неполные семьи, воспитывающие ребенка до 3 лет, а также семьи, имеющие в составе 2 и более детей-инвалидов и граждане, находящиеся дома на самоизоляции, вернувшиеся из других стран в период ограничительных мер.

Так Комплексный центр присоединился к Всемирному флешмобу "Мы работаем для Вас, а Вы оставайтесь дома ради нас!". Доставка необходимых продуктов и лекарств осуществляется с применением средств индивидуальной защиты.

Центр так же осуществляет доставку льготных лекарственных средств по рецептам врачей – жизненно важные лекарства уже получили около 500 граждан. Диспетчерская служба по приёму звонков от населения работает круглосуточно. Все 140 заявок, поступившие за период работы диспетчерской службы, исполнены. Обратиться и оставить свою заявку можно по телефону: 8-3452- 764-002.

Кроме того в Центре открыт пункт приёма продуктов для нуждающихся. Неравнодушные граждане и торговые организации, желающие помочь, могут обратиться по телефону: 8- 950-481-15-55. Благодаря пожертвованиям особо нуждающиеся категории граждан получили 6 продуктовых наборов, пишет "Мегатюмень".