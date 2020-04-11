Тюменцы помогают животным зоопарка и зоопитомника

Десятки неравнодушных тюменцев откликнулись на просьбы зоопарка о помощи в пополнении запасов корма. По словам заведующей тюменского зоопарка Юлии Шамсутдиновой, после сообщения в соцсети о том, что средств на еду питомцам нет в связи с вынужденным закрытием, тюменцы привезли в зоопарк огромное количество продуктов.

Целые машины фруктов, овощей, круп и сухарей были доставлены в зоопарк участливыми тюменцами. Теперь на неделю-полторы животные обеспечены продуктами.

Однако, по словам заведующей зоопарка, остаётся потребность в сене, опиле и древесном наполнителе для вольеров, т.к. "подстилки" меняются каждый день. Кроме того, корм для шиншилл и собак, любое мясо, даже дикое, будут с радостью приняты в зоопарке, так как только один тигр съедает около 15 кг мякоти в день.

Зоопитомник экзотических животных в д. Патрушева, который содержит более 200 питомцев, рад принять от тюменцев мясо и картофель, свеклу, кабачки и морковь. В соцсети сотрудники питомника выложили список с ежедневным рационом каждого питомца.

Представители сыроварни "Ингала" просят помочь с приобретением сыропригодного молока у фермеров, чтобы им было на что кормить коров. В противном случае коров пустят под нож. Сотрудники сыроварни просят тюменцев покупать сыр, чтобы сыроварня могла и дальше покупать молоко, а у фермеров были средства на содержание скота, пишет "АиФ – Тюмень".