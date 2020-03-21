Всероссийская олимпиада для тюменских школьников пройдёт в дистанционном формате

Заключительный этап всероссийской школьной олимпиады сборная Тюменской области пройдёт в своём регионе. Каждый год в качестве площадок для проведения заключительных этапов олимпиады выступали разные города России. Однако в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было принято решение о дистанционном режиме проведения интеллектуального состязания.

Каждый тур будет проводиться в одно и то же время у всех регионов и займёт не более 3 часов 50 минут. Проведение олимпиады в плане технического сопровождения аналогично процедуре сдачи ЕГЭ. Оценка работ участников будет производиться столичными экспертами – для этого все работы отсканируют и отправят экспертам. Апелляции и разбор заданий также пройдёт по видеосвязи.

По словам Министра просвещения Сергея Кравцова, несмотря на дистанционный формат проведения олимпиады, все преференции, получаемые благодаря победе в заключительном этапе, сохранятся.

Всероссийская олимпиада проходит по 24 предметам в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный (всероссийский). Этот год принёс нашему региону рекордное число финалистов – 55 школьников. Самой массовой дисциплиной стала математика – по этому предмету сразу 14 учеников представят наш регион. Важно отметить, что для того, чтобы выйти на всероссийский этап необходимо победить не только на региональном уровне, но и перешагнуть федеральную планку баллов, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".