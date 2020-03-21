В Тобольске в мае состоится праздничный флешмоб

Фото организаторов

Массовый арт-моб "Победа" состоится в Тобольске 4 мая. Участие в нём примут около 700 человек.

По словам организатора акции Светланы Еделькиной, флешмоб посвящается юбилею Великой Победы. Представители предприятий, организаций и жители города выстроятся в цифру 75 на Красной площади Тобольского кремля. Для этого участники арт-моба получат красные дождевики и определённые номера, которые будут соответствовать номерам квадратов на площади. Каждый участник должен будет занять свой номер и замереть на 10 минут.

Стать участником флешмоба может любой желающий. Для этого необходимо отправить на адрес электронной почты mauk-center@mail.ru заявку с пометкой "Арт-моб "Победа"". Приём заявок проводится до 10 апреля.

Во время проведения акции будет вестись аэросъёмка, по результатам которой будет смонтирован видеоролик, пишет ИА "Тюменская линия".