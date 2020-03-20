Тюменец получил полгода заключения за четвертый пьяный вояж

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 41-летнему местному жителю, который в четвертый раз попался пьяным за рулем.

1 августа 2019 года мужчина после ссоры с супругой распивал водку в Mitsubishi Pajero. В четвертом часу утра он поехал на АЗС, и был остановлен автоинспекторами. Освидетельствование подтвердило, что водитель пьян.

До этого тюменец уже был трижды судим за пьяное вождение, в том числе приговаривался к лишению свободы. Было возбуждено четвертое уголовное дело.

На этот раз суд назначил мужчине шесть месяцев колонии общего режима, права управления транспортом он лишен на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.