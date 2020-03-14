Тюменцы могут пожаловаться на заброшенные автомобили

С наступлением весны становится актуальной проблема заброшенного транспорта во дворах. Есть несколько признаков, которые точно дадут понять, что автомобиль заброшен своим владельцем. Например, у него отсутствуют конструктивные элементы (двери, колёса, стёкла, капот, крыша) и номерные знаки. Также сигналом послужат повреждённые шины и нагромождение снега, веток и мусора на корпусе авто.

Согласно правилам благоустройства Тюмени, запрещено бросать автомобили во дворах, парках и скверах, на детских и спортивных площадках, а также вдоль дорог. Для того, чтобы заброшенные авто не мешали горожанам, коммунальным и экстренным службам, необходимо сообщить о такой находке в компетентные органы. В настоящий момент это можно сделать через портал "Тюмень – наш дом", описав проблему и указав адрес в популярной категории "Брошенные и разукомплектованные автомобили". Также желательно приложить фото, которое будет доказательством наличия проблемы.

Зарегистрировав обращение, сотрудники портала передают информацию ответственным лицам, которые занимаются поиском собственников и предлагают им добровольно и за своё счёт эвакуировать машину. В случае отсутствия реакции на обращение со стороны собственника, автомобиль эвакуируют принудительно, направив на хранение на специализированную стоянку. В дальнейшем все затраты по хранению транспортного средства обязуется возместить владелец, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".