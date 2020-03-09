В Тюмени растет интерес к выставочной деятельности

Фото Анны Семеновой

В Тюмени растет число посетителей проектов, которые реализуются в Выставочном зале. Только за январь-февраль 2020 года различные выставки посетили более 37 тысяч человек.

Как сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, начало года было ознаменовано проведением выставок различных форматов и тематик. Например, на выставку голубей пришло много детей, а "Золотые россыпи" привлекли взрослую аудиторию, любителей ювелирных изделий. Наибольшее число посетителей в этом году привлекла продовольственная ярмарка - около 30 тысяч человек.

"В Тюмени активно развивается выставочная деятельность. Наша область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов, растёт численность населения, а значит и рынок товаров, что привлекает товаропроизводителей. Это в полной мере относится и к строительному форуму, который соберет в областной столицу лучших представителей отрасли", - прокомментировал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.