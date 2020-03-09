Тюменцам необязательно ходить в спортзал, чтобы подготовить фигуру к лету

Многие тюменцы ставят перед собой задачу похудеть к лету, обрести красивую и стройную фигуру, но не всегда знают, что для этого нужно делать. Фитнес-тренер Центра олимпийской подготовки "Тюмень – дзюдо" Евгений Бузолин отмечает: создать идеальное тело можно без походов в спортзал.

По словам тюменского тренера, главное правило для хорошей талии - дефицит калорий. Дома достаточно при этом выполнять несложные и знакомые всем с детства упражнения. Например, приседания или прыжки на скакалке. Буквально 10-15 минут в день таких занятий помогут потратить лишние калории.

Для фигуры полезна ходьба. Необязательно заниматься на беговой дорожке в тренажерном зале, достаточно ходить пешком с работы и подниматься по лестнице, а не на лифте. Еще одно полезное упражнение – втягивание живота. Соблюдая эти нехитрые правила, вы будете стройны и красивы круглый год, а не только летом или на большие праздники, пишет "АиФ - Западная Сибирь".