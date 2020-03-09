В Тюменском районе готовятся к переписи населения

В Тюменском районе началась подготовка к проведению Всероссийской переписи населения-2020, которая стартует 1 октября. Первоначальная задача – утвердить план действий.

Заместитель председателя комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, замглавы Тюменского района Сергей Ивченко на заседании в местной администрации обозначил основные вопросы, которые нужно решить на старте большой кампании. Во-первых, утвердить план подготовки и проведения переписи. Во-вторых, устранить выявленные нарушения в уличном и адресном хозяйстве населенных пунктов столичного.

Мониторинг провели еще в прошлом году. Регистраторы прошли все улицы населенных пунктов с населением свыше 500 человек и зафиксировали отсутствие названия улиц, номеров домов и подъездов в многоквартирных домах. Эти нарушения планируется устранить в течение весны.

Уполномоченный по вопросам переписи населения в Тюменском районе Луиза Сидоренко сообщила о подборе временного переписного персонала. По ее данным, в столичном потребуется привлечь к работе 38 переписчиков стационарного участка, 38 контролеров полевого уровня и 239 переписчиков счетного участка. Все они пройдут обучение и тестирование.

Кроме того, на заседании члены комиссии обсудили вопрос подбора адресов для размещения стационарных переписных участков в муниципальных образованиях Тюменского района.

Залогом успешной переписи населения является информирование граждан об этой процедуре, о том, насколько она важна для государства и насколько безопасна для самих жителей страны. Информационная кампания стартовала в СМИ за год до переписи. В столичном информацию о ВПН-2020 публикует официальный сайт администрации района, газета "Красное знамя", информация распространяется в социальных сетях. Специалисты Тюменьстата предложили также размещать интересные статьи и памятки на информационных досках в селах и деревнях, что даст возможность расширить аудиторию и донести информацию для людей старшего поколения, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".