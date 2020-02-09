Тюменские школьники показали хорошие знания на олимпиаде по биологии

Завершился региональный тур всероссийской олимпиады школьников по биологии. В Тюменской области участники показали хорошие результаты, во многом этому способствовало проведение учебно-тренировочных сборов.

Учебно-тренировочные сборы после муниципального этапа школьной олимпиады Тюменская область стала проводить одной из первых стране. Как рассказал председатель жюри Дмитрий Кыров, во время таких сборов участники регионального этапа как спортсмены-олимпийцы проходят интенсивную подготовку с разбором сложных тем.

В этом году выросло количество школьников, которые смогли пройти в региональный этап. Они смогли продемонстрировать знания физиологии, животных, растений и даже биоинформатики.

По результатам конкурсных заданий в параллели 9 классов определилось сразу два победителя: Кристина Зырянова из гимназии №12 и Александр Саркисов из гимназии №1 г. Тюмени. В числе призёров трое ребят из областной физико-математической школы, школы №15 и школы №92 г. Тюмени.

В параллели 10 классов победителем стала Виктория Кудряшова из гимназии ТюмГУ, статусы призёров завоевали сразу восемь учеников из ФМШ, тюменских школ №63 и №70, из школы №9 г. Тобольска, Казанской школы Казанского района и Заводоуковской школы №1 Заводоуковского округа.

Среди выпускников высший балл набрал Павел Олейников из тюменского лицея №93. Ещё 10 одиннадцатиклассников стали призёрами. Это ученики школы №31 и лицея имени Е.Г. Лукьянец г. Ишима, лицеев №81 и №93 г. Тюмени, областной физико-математической школы, гимназии ТюмГУ, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Напомним, победители заключительного (всероссийского) этапа без экзаменов поступают в любой вуз страны.