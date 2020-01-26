Актеры тюменского театра "Ангажемент" готовят премьеру

Источник: театр "Ангажемент"

Тюменский молодежный театр "Ангажемент" готовится представить зрителям премьеру по пьесе Генрика Ибсена "Кукольный дом". Это будет драма в двух действиях продолжительностью 2,5 часа с антрактом, а главной фишкой спектакля станет фигурное катание, поэтому репетиции проходят не только на сцене, но и на свежем воздухе.

В XIX веке пьеса "Кукольный дом" позиционировалась как манифест феминизма, а в настоящее время не теряет актуальность и воспринимается в качестве разговора о сложностях семейного бытия. В новом спектакле тюменцы увидят историю свободы человеческой личности. Действие происходит в доме Хельмера перед Рождеством. В один момент он становится ареной защиты интересов. На кону любовь, деньги, благополучие и даже честь. Перед каждым встанет вопрос: как лучше поступить? Как нужно себе или другим? Эти вопросы определят свободу человеческой личности.

Спектакль ставит Виталий Криницин, молодой режиссер служит в театре "Ангажемент" с 2016 года. Также он занят как актер во многих спектаклях из репертуара театра. Прежние его постановочные работы – "Поместье ворона" и "Светлые души", пишет "Вслух.ру".

Премьерный показ состоится 14 февраля.