Топ мест для купания в Крещение

Православные тюменцы 18 и 19 января традиционно отметят главный праздник – Крещение, который позволяет верующим очистить душу и быть ближе к Богу. В Тюмени желающие могут окунуться не только в ледяную, но и в горячую воду. "Афиша Тюмень" предлагает вашему вниманию Топ мест для купания в Тюмени и Тюменской области.

Река Тура около Свято-Троицкого монастыря

18 января в 09:00 в Свято-Троицком монастыре пройдет Божественная литургия во главе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием. В 11:00 совершится Крестный ход на набережную Туры, далее произойдет обряд освящения воды, после чего все желающие смогут искупаться в Крещенской воде в специально оборудованных купальнях. Купания продлятся до полуночи 19 января.

Специально для крещенских омовений будут установлены палатки и купель. Для безопасности спуститься с набережной можно будет по лестнице.

Парк Заречный

Традиционно купания пройдут в Заречном парке. 18 января в 12:30 пройдет Великое освящение воды. Крещенские купания здесь будут проходить 18 и 19 января до полуночи. В зоне отдыха заречных микрорайонов будет установлено 9 палаток и 3 новые купели с металлическим каркасом. Обращается внимание на то, что место для купания сместили метров на 300 ниже по течению.

Озеро Чемпионов

Центр закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" приглашает желающих для крещенских купаний с 15 часов 18 января до 24 часов 19 января. 19 января в 12:00 отец Николай Макаров из храма в честь иконы божией матери "Утоли моя печали" проведет освящение воды. Будет оборудовано две купели – для мужчин и женщин.

Вход свободный для всех при соблюдении правил посещения центра.

В большом павильоне будут установлены теплые мужские и женские раздевалки, организовано питание и за отдельную плату предложен чай с выпечкой. Также по сложившейся традиции "АквАйСпорт-Тюмень" построит изо льда образ церкви с крестом и корабельным колоколом.

Во время крещенских купаний у купелей будут дежурить члены центра – они помогут всем желающим окунуться и одеться после погружения в воду.

База отдыха "Верхний бор"

Освящение купели состоится 19 января в 11:00 Иереем Иоаном прихода Свято-Никольской церкви. Купель расположена у СПА-отеля "Источник".

Стоимость:

без входа в термальный бассейн в СПА-отеле "Источник":

* дети до 12 лет – 170 рублей;

* взрослые – 270 рублей;

* дети до 6 лет – бесплатно.

со входом в термальный бассейн в СПА-отеле "Источник":

* дети до 12 лет – 900 рублей/3 часа, 1100 рублей/без ограничений по времени;

* взрослые – 1300 рублей/3 часа, 2100 рублей/без ограничений;

* дети до 6 лет – бесплатно.

Загородный клуб "Аван"

В праздник Крещения Господня в загородном клубе "Аван" состоится Великое Освещение воды, куда приглашаются все желающих 19 января в 9:00.

Стоимость: взрослые – 700 рублей;

дети – 300 рублей;

пенсионеры – 300 рублей.

База отдыха "Волна"

18 января в 13:00 можно будет окунуться в освященную воду в горячем источнике. По традиции обряд проведет отец Александр. С собой советуется взять небольшую емкость для освященной питьевой воды.

Стоимость: взрослые – 700 рублей;

дети – 400 рублей;

пенсионеры – 600 рублей.

Горячий источник Тюменский

19 января с 13:00 на горячем источнике состоится обряд освящения, после чего желающие смогут окунуться в теплую воду.

Стоимость: взрослые – 300 рублей;

* дети до 7 лет – бесплатно;

* от 7 до 14 лет – 200 рублей;

* от 14 до 18 лет – 300 рублей

* пенсионеры – 200 рублей;

* инвалиды 1-2 группы и сопровождающее лицо – бесплатно;

* инвалиды 3 группы – 200 рублей.

Горячий источник "Советsky"

В субботу 18 января в 15:00 по традиции отец Александр освятит воду в горячем источнике "Советский". Горячий источник ждет желающих в гости на обряд освящения воды, освященную воду можно будет взять домой в заранее подготовленных ёмкостях.

Стоимость: взрослые – 370 рублей;

дети – 270 рублей;

пенсионеры – 250 рублей.

Горячий источник "Сосновый бор"

18 января в 8:00 на "Сосновом Бору" состоится освящение воды, после чего все желающие смогут искупаться в теплой Крещенской воде.

Стоимость: взрослые – 450 рублей;

* дети до 7 лет – бесплатно;

* от 7 до 12 лет – 350 рублей;

* студенты – 350 рублей;

* пенсионеры – 350 рублей.

Санаторий Тараскуль

19 января в 7:00 около часовни совершится Великое освящение воды, после которого все желающие смогут окунуться в купель.

Поселок Антипино

19 января приход храма Иоанна Предтечи будет открыт для всех желающих. В 8 часов утра здесь состоится Великое освящение воды и начнутся крещенские купания в проруби.

Поселок Боровский

19 января в храме Святителя Николая Чудотворца в 08:00 состоится Божественная литургия, в 10:00 совершится Крестный ход на озеро Андреевское с последующим освящением воды. С 11:00 до 22:00 часов для всех желающих будут доступны крещенские купания.

Село Червишево

19 января в 09:00 в Храме Святого Архангела Михаила пройдет Божественная литургия. В 11:00 будет совершен Крестный ход на реку Пышма и Великое освящение воды. С 12 часов до полуночи состоятся купания в иордани.

Село Велижаны

19 января в Храме в честь Вознесения Господня с 09:00 состоится Божественная литургия. В 13:00 совершится крестный ход из села Велижаны в село Иска, а в обряд освящения будет в 13:15 на реке Иске. С 13:30 до 24:00 начнутся крещенские купания в проруби.

Село Успенка

В храме Успения Пресвятой Богородицы 19 января в 08:00 пройдет Божественная литургия. В 12:00 произойдет обряд освящения воды в деревне Зырянке, после чего все желающие смогут искупаться в Крещенской воде. Купания продлятся с 13:00 до полуночи 19 января.

Село Богандинское

19 января в 06:30 в Храме Пророка Божия Илии пройдет Божественная литургия, а в 08:45 будет совершен Крестный ход на реку Пышма и Великое освящение воды. С 12 часов до полуночи состоятся купания в иордани.

Село Мальково

В приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы 19 января в 09:00 состоится Божественная литургия, в 11:30 совершится Крестный ход с последующим освящением воды. С 12:30 до 24:00 часов для всех желающих будут доступны крещенские купания.

Село Нижняя Тавда

В храме Святой Троицы 19 января в 09:00 пройдет Божественная литургия, в 11:30 состоится Крестный ход на реках Тавда, Ангирь, Иска. В 12:00 пройдет Великое освящение воды.

Село Каменка

19 января приход храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы будет открыт для всех желающих. В 13:40 здесь состоится Крестный ход и Великое освящение воды, после чего начнутся крещенские купания в проруби.

Село Перевалово

В храме Святителя Николая Чудотворца 19 января в 08:30 пройдет Божественная литургия. В 11:30 произойдет обряд освящения воды, после чего все желающие смогут искупаться в Крещенской воде. Купания продлятся с 12:00 до 23:00.

Село Кулаково

19 января в 00:00 в храме Святителя Николая Чудотворца пройдет Божественная литургия. В 01:45 будет совершен Крестный ход на сельский водоем и Великое освящение воды. С 02:30 до полуночи состоятся купания в иордани.