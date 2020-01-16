Александр Пересторонин: реализация послания президента станет настоящим прорывом для России

Фото Александра Пересторонина

Исполнение поручений и планов президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, станет настоящим прорывом для России по многим сферам. Такое мнение выразил сопредседатель тюменского регионального отделения Общероссийского народного фронта, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

"Особо хочется отметить, конечно, системность всего посыла выступления. Точно сказано, что нужно не только рожать больше детей, но и думать об их будущем, заботиться не только о малышах, но и о школьниках. В этой связи очень своевременны и планы организации бесплатных горячих обедов для младших классов, и продление программы материнского капитала, и выплаты за рождение первого ребенка. Сейчас в Тюменской области порядка 90 тысяч семейных пар, не имеющих детей. Безусловно, предложенные меры вдохнут новую жизнь в улучшение демографической ситуации и заставят такие семьи задуматься. Стоит ждать демографического бума уже через год", - высказался Александр Пересторонин.

Отметил общественник и планы по воспитанию новых кадров и улучшению школьной инфраструктуры, в частности, организацию доступа к высокоскоростному Интернету к 2021 году всех школ, подчеркнув, что нужно быть готовым и к рискам.

"Такое развитие Интернета приведет к настоящему образовательному буму, но нужно учитывать и возникающие риски. Чтобы избежать информационных угроз, потребуется тщательный мониторинг, в том числе, школьных программ", - подчеркнул Александр Пересторонин.

Отдельно выделил эксперт ОНФ предложения Владимира Путина по изменению основного закона страны, Конституции Российской Федерации. Напомним, президент рекомендовал вынести на широкое общественное обсуждение ряд возможных поправок в Конституцию, в частности, расширить права и ответственность парламента страны, повысить роль губернаторов в выработке принятия решений на федеральном уровне и укрепить полномочия муниципальных органов власти.

"Изменение политической инфраструктуры – прорывной момент. Это оживит всю сферу, позволит привести в политику новые молодые кадры и сделает систему в целом более прозрачной и справедливой", - прокомментировал сопредседатель регионального отделения ОНФ.

Особо отметил Александр Пересторонин призывы президента работать вместе: и власти, и общественникам, и рядовым гражданам.

"К нагрузке по линии ОНФ мы готовы. И мы все должны осознавать ответственность, которая ляжет на нас, на власть и на всё общество. Важно не просто потратить выделенные средства. Нужно сделать действительно классные проекты, которые усилили бы роль семьи в обществе: чтобы работала система просвещения семейных ценностей, чтобы мы могли создать стройную, масштабную и эффективную систему поддержки семей", - подытожил Александр Пересторонин.

Традиционное послание президента России Федеральному собранию состоялось 15 января 2020 года.