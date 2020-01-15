Лариса Невидайло: президентские инициативы будут способствовать безопасности ведения бизнеса

Президент России Владимир Путин 15 января обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Среди ряда стратегических задач он отметил, что необходимо создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан.

"Это важнейшая задача Правительства и Центрального банка. Для её решения необходимы структурные изменения национальной экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых, - отметил в совем выступлении президент. - Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21 процента до 25 процентов в 2024 году".

Для стимулирования инвестиций предсмотрены следующие меры.

В течение шести лет сохранять налоговые условия для бизнеса. Это позволит обеспечить более широкий горизонт для планирования инвестиций. Налоговые условия для значимых проектов должны быть неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при строительстве производственных объектов должны быть зафиксированы на три года.

Поддержку должны получить и деловые инициативы малого и среднего бизнеса. У субъектов Федерации есть право предоставлять так называемый инвестиционный налоговый вычет, трёхлетнюю льготу по налогу на прибыль, но они редко используют эту возможность, так как региональные бюджеты теряют поступления. Президент предложил за счет федеральнй казны компенсировать регионам две трети их выпадающих доходов от применения такого вычета.

Сделать работу бизнеса удобнее и проще поможет и завершение реформы контрольно-надзорной деятельности.

Среди мер по улучшению условий для развития предпринимательства президент отметил внесение поправок в Уголовный кодекс. "Уже внёс в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. Так, предприниматели неоднократно обращали внимание на 210-ю статью УК, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники подпадали под статью. Устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания. Правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели", - сообщил Владимир Путин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, комментируя послание, поддержала предлагаемые руководством страны меры:

"Озвученные президентом инициативы в части изменения статьи 210 УК РФ, безусловно, усложнят работу силовых структур и в значительной степени будут способствовать безопасности ведения бизнеса", - считает Невидайло.

Положительным моментом является и установление моратория на изменения налогового законодательства, отметила тюменский омбудсмен. "Это может осложнить возврат к вопросу о переносе сроков отмены ЕНВД. Но на мой взгляд, так как налог только способствует развитию предпринимательства, особенно в сельской местности и малых городах, сейчас нельзя останавливаться и самое время продолжить борьбу за удобный налог для малого бизнеса", - подчеркнула Лариса Невидайло.