Тюменские выставки набирают популярность

Выставочный зал «Тюменская ярмарка»

Из года в год растет количество посетителей мероприятий, проходящих в тюменском Выставочном зале. В этом году их число выросло на 20 тысяч и составило более 200 тысяч человек, рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области. "В первую очередь это связно с обширной тематикой проводимых мероприятий - начиная от продуктов питания, рассады, школьных товаров, текстиля, одежды, и заканчивая промышленным оборудованием и проектированием нефтяных месторождений, а также благодаря проведению новых, совершенно уникальных для нашего города мероприятий", - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

Самый яркий пример - в новом формате прошла выставка "Охота и рыбалка", в рамках которой впервые в Тюмени прошёл открытый чемпионат России и стран СНГ по таксидермии. Всего в 2019 году прошло 19 выставок, самыми посещаемыми из которых стали "Школьная" и православная "Духовные традиции и богатство России".

"Также впервые на площадке Выставочного зала летом был открыт "Парк развлечений ZOOроботы", где были представлены более 30 роботов из США, Китая, Японии, Европы и России. Если подводить итоги года, то нельзя не сказать и о наших работах по модернизации Выставочного зала. В частности отремонтировали входную группу и добавили света в главном павильоне. Обновления продолжатся и в следующем году", - отметил Михаил Брудков.