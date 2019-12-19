В Тюмени заработал пункт обогрева для бездомных

Сегодня на территории центра помощи "Милосердие" по улице Коммунистической, 70 открылся пункта обогрева для бездомных. Пункт принимает нуждающихся в ночлеге, питании и теплых вещах.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, каждый желающий может оказать гуманитарную помощь, предоставить одежду, продукты питания и другое, обратившись к администраторам центра "Милосердие" (телефон 62-65-65). Справки по тел. 8-904-490-34-07