В Тюменской области почти половина вызовов на номер 112 — ложные

В регионе на начало декабря 2019 года в системе взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах по единому номеру "112" зарегистрировано более 750 тысяч сообщений.

Из них порядка 17% обращений — в скорую медицинскую помощь, около 9% — в полицию, по 2% обращений пожарным и в службу ЖКХ, еще около 1% в газовую службу. Обращения справочно-информационного характера составляют порядка 20% от всего количества вызовов.

Как рассказывают в региональном информационно-образовательном центре, сохраняется большая доля ложных вызовов — 46%. Причиной ложных вызовов служит случайный набор и баловство детей.

В этом году у жителей Тюменской области появилась возможность сообщать о происшествиях путем отправки SMS-сообщений на единый номер экстренных служб 112. Более 17 тысяч сообщений было обработано операторами-112. Около 50 сообщений было направлено в экстренные оперативные службы для организации реагирования. Остальные сообщения приходятся на справочные, повторные и ложные СМС.