Тюмень за день: 9 декабря

Чемпионкой Европы по плаванию стала тюменка
Спортсменка из Тюмени Елизавета Клеванович в составе сборной России завоевала золотые награды чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.
В Тюменской области двое погибли от наезда поезда
Следователи выясняют обстоятельства трагических происшествий.
Тюменский школьник исследовал сибирские корни авиаконструктора Туполева
Евгений составил генеалогическое древо Туполева до шестого колена, и оказалось, что предки авиаконструктора имеют непосредственное отношение к Сибири, Сургуту и Тобольску.
Тюменцы смогут получать ежемесячные выплаты из маткапитала до трехлетия ребенка
Порог нуждаемости будет увеличен, а это позволит большему числу семей округа обратиться за выплатой.
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