Тюмень за день: 9 декабря

Чемпионкой Европы по плаванию стала тюменка

Спортсменка из Тюмени Елизавета Клеванович в составе сборной России завоевала золотые награды чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

В Тюменской области двое погибли от наезда поезда

Следователи выясняют обстоятельства трагических происшествий.

Тюменский школьник исследовал сибирские корни авиаконструктора Туполева

Евгений составил генеалогическое древо Туполева до шестого колена, и оказалось, что предки авиаконструктора имеют непосредственное отношение к Сибири, Сургуту и Тобольску.

Тюменцы смогут получать ежемесячные выплаты из маткапитала до трехлетия ребенка

Порог нуждаемости будет увеличен, а это позволит большему числу семей округа обратиться за выплатой.