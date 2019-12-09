Тюмень за день: 9 декабря

18:00 09 декабря 2019
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Чемпионкой Европы по плаванию стала тюменка

Спортсменка из Тюмени Елизавета Клеванович в составе сборной России завоевала золотые награды чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

В Тюменской области двое погибли от наезда поезда

Следователи выясняют обстоятельства трагических происшествий.

Тюменский школьник исследовал сибирские корни авиаконструктора Туполева

Евгений составил генеалогическое древо Туполева до шестого колена, и оказалось, что предки авиаконструктора имеют непосредственное отношение к Сибири, Сургуту и Тобольску.

Тюменцы смогут получать ежемесячные выплаты из маткапитала до трехлетия ребенка

Порог нуждаемости будет увеличен, а это позволит большему числу семей округа обратиться за выплатой.

Теги: Тюмень за день
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