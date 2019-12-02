В Тюменской области завершился региональный этап WorldSkills Russia

В Тюмени назвали победителей VII Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020. соревнования по более чем 50 компетенциям проходили не только в областном центре, но и в Тобольске.

В числе направлений, в которых состязались школьники, студенты и опытные профессионалы, были "Косторезное дело", "Плотницкое дело", "Графический дизайн", "Программные решения для бизнеса", "Фармацевтика", "Ресторанный сервис", "Технология моды", "Кондитерское дело", "Хлебопечение", "Эксплуатация грузового речного транспорта".

1 декабря лучшие из участников получили заслуженные награды. Победители регионального этапа теперь могут участвовать в отборочных соревнованиях, которые пройдут в 2020 году. Так они получат шанс выйти в национальный финал, а в перспективе — на мировой уровень.