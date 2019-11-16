В Тюмени почтили память жертв ДТП

Мероприятия в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП проходят в Тюменской области. Траурная акция "Стояние со свечами" прошла сегодня, 15 ноября, в областном центре у Тюменского театра кукол.

В акции приняли участие студенты тюменских вузов и колледжей, школьники, автоинспекторы сотрудники МЧС, врачи скорой помощи, представители органов исполнительной власти, депутатского корпуса, церкви и общественности.

В память о погибших детях на площади зажгли свечи, в небо были выпущены белые шары с именами детей, погибших на дорогах области за последние пять лет.

По сведениям Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 150 человек, 4 погибших — дети до 16 лет. 40 человек погибли в дорожных авариях с водителями в состоянии опьянения, 48 — из-за выезда на встречную полосу, 36 — из-за превышения водителями скорости, 29 погибших — пешеходы.

В ближайшие дни мероприятия и акции, приуроченные к Всемирному дню памяти жертв ДТП, пройдут в городах и районных центрах Тюменской области.