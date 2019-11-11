В кадастровой палате хранятся 100 тысяч невостребованных тюменцами документов

Более 1,5 млн оригиналов документов на недвижимость поступило в архив Федеральной кадастровой палаты с начала 2019 года. В основном это правоустанавливающие, а также правоудостоверяющие документы на объекты недвижимого имущества, которые были подготовлены по итогам оказания государственных услуг, но так и остались "невостребованными".

Большой процент документов для проведения учетно-регистрационных действий с недвижимостью подается россиянами через офисы Многофункционального центра "Мои документы", и выдача подтверждающих документов по итогам кадастрового учета и регистрации прав проводится через МФЦ. Готовые документы на недвижимость хранятся там на протяжении 30 дней. Если в течение месяца по тем или иным причинам заявитель не явится за ними, документы передаются в Кадастровую палату.

В тюменской Кадастровой палате на сегодня хранится более 100 тысяч невостребованных документов. В течение девяти месяцев 2019 года поступило более 27,5 тысяч, которые граждане и организации не поторопились забрать из МФЦ. Практически половину из этого числа составляют правоустанавливающие документы, сформированные после сделок с недвижимостью, 30% приходится на закладные. Также с начала текущего года до 1 октября в тюменский филиал Кадастровой палаты поступили из МФЦ более 1000 запрошенных копий документов.

"То есть, в большинстве своем — это оригиналы правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на недвижимость, которые могут в срочном порядке потребоваться при отстаивании имущественных прав граждан или для предоставления информации об отчуждении недвижимости в налоговый орган, – поясняет начальник межрайонного отдела тюменской Кадастровой палаты Екатерина Филиппова. — Чтобы "забывчивые" граждане и организации смогли-таки забрать свои бумаги по недвижимости, в офисах территориального и межрайонного отделов учреждения организована выдача таких документов. В том числе — в отношении объектов, расположенных в других субъектах Российской Федерации (по экстерриториальному принципу). Забрать эти документы заявители могут без особого труда и удобным для них способом".

Невостребованные в установленные сроки документы жители Тюмени и Тюменского района могут получить бесплатно в офисе Кадастровой палаты по ул. Мельникайте, 93/2 в порядке живой очереди в часы приема. Также в областном центре организована курьерская доставка документов, отмечают в пресс-службе тюменской Кадастровой палаты.